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В Беларусь прибывают эшелоны российских военных

В Беларусь прибывают эшелоны российских военных
Военные РБ и РФ

Эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск, прибыли в Республику Беларусь

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Об этом сообщает Минобороны Белоруссии.

В ведомстве заявляют, что решение о создании региональной группировки войск было принято и реализуется якобы "в интересах усиления охраны и обороны границы Союзного государства".

Фото 2 — В Беларусь прибывают эшелоны российских военных
Фото 3 — В Беларусь прибывают эшелоны российских военных
Фото 4 — В Беларусь прибывают эшелоны российских военных

Напомним, что в Беларуси ввели режим "контртеррористической операции" из-за якобы готовящихся со стороны соседних государств сообщений о "провокациях".