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В Беларусь прибывают эшелоны российских военных
Эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск, прибыли в Республику Беларусь
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Об этом сообщает Минобороны Белоруссии.
В ведомстве заявляют, что решение о создании региональной группировки войск было принято и реализуется якобы "в интересах усиления охраны и обороны границы Союзного государства".
Напомним, что в Беларуси ввели режим "контртеррористической операции" из-за якобы готовящихся со стороны соседних государств сообщений о "провокациях".Подписывайтесь на наш Telegram канал