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До Білорусі прибувають ешелони російських військових

До Білорусі прибувають ешелони російських військових
Військові РБ та РФ

Ешелони з російськими військовослужбовцями, що входять до складу регіонального угруповання військ, прибули до Республіки Білорусь

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Про це повідомляє Міноборони Білорусі. 

У відомстві заявляють, що рішення про створення регіонального угруповання військ ухвалено і реалізується нібито "в інтересах посилення охорони і оборони кордону Союзної держави".

Фото 2 — До Білорусі прибувають ешелони російських військових
Фото 3 — До Білорусі прибувають ешелони російських військових
Фото 4 — До Білорусі прибувають ешелони російських військових

Нагадаємо, що у Білорусі ввели режим "контртерористичної операції" через повідомлення про "провокації", які нібито готуються зі сторони сусідніх держав.