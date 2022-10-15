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До Білорусі прибувають ешелони російських військових
Ешелони з російськими військовослужбовцями, що входять до складу регіонального угруповання військ, прибули до Республіки Білорусь
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Про це повідомляє Міноборони Білорусі.
У відомстві заявляють, що рішення про створення регіонального угруповання військ ухвалено і реалізується нібито "в інтересах посилення охорони і оборони кордону Союзної держави".
Нагадаємо, що у Білорусі ввели режим "контртерористичної операції" через повідомлення про "провокації", які нібито готуються зі сторони сусідніх держав.Підписуйтеся на наш YouTube канал