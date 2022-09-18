Окончательное решение: H&M уходит из Беларуси

Шведский ритейлер H&M принял решение свернуть бизнес в Беларуси, компания откроет свои магазины, чтобы распродать остатки товара. Об этом пресс-служба H&M сообщила изданию Onliner.

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В марте H&M закрыла свои магазины в Белоруссии, но тогда ритейлер заявил, что может открыть торговые точки в августе 2022 года. Но этого не произошло. Выяснилось, что компания сообщила работникам, что те временно возобновят работу с 19 сентября.

"Мы временно снова откроем наши три магазина для продажи оставшихся товаров и будем держать их открытыми в течение ограниченного периода времени", — пояснили в пресс-службе.

После полномасштабного вторжения России в Украину международные компании начали уходить из РФ, то же отчасти произошло и с Беларусью, ведь власти страны поддерживают и помогают стране-агрессору.

Напомним, из России компании идут одна за другой из-за российской агрессии в Украине и трудностей, связанных с санкциями.

Об этом объявил, в частности, британский производитель одежды Marks & Spencer, а также американский производитель обуви и одежды Nike, McDonald's, Coca-Cola и т.д.