Лукашенко стал полностью зависим от Путина, - британская разведка

Ракетные удары, которые страна-агрессор РФ наносит по украинским городам с территории Беларуси, и заявления ее самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, свидетельствуют о почти полной его зависимости от России и ее лидера Владимира Путина.

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Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

Отмечается, что 28 июля страна-агрессор РФ выпустила не менее 20 ракет по северу Украины с территории Беларуси.

"Это стало продолжением того, как Кремль использовал белорусскую территорию для выполнения основных ударов после неудачной попытки захватить Киев в феврале", – отмечают в разведке.

Там констатируют, что лидер Белоруссии стал почти полностью зависим от России. Более того, заявления Лукашенко о том, что Украина " должна принять требования России по прекращению войны " - это очередное свидетельство усиления давления Кремля на него.

В разведке отмечают, что лидер Белоруси продолжает придерживаться линии Москвы в отношении войны против Украины.

"Его режим стал все более авторитарным с введением смертной казни за "подготовку террористических актов". Его участившиеся и безосновательные обвинения в замыслах Запада в отношении Беларуси и Украины, вероятно, свидетельствуют о том, что он стал почти полностью зависим от России", - говорится. в сообщении разведки.

Отметим, по мнению военного эксперта Олега Жданова, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не привлекает армию своей страны к войне в Украине, потому что они подчинятся РФ и станут частью вооруженных сил "Союзного государства". Для него сейчас армия – это "единственная ножка стула, на котором он сидит, которая еще не подпиленная".

Напомним, Александр Лукашенко 3 июля заявил о своей поддержке войны в Украине, которую развязала страна-агрессор РФ. По его словам, он "давно определил" роль Беларуси в войне – поддерживать "братскую Россию". Он и дальше готов продолжать оказывать поддержку Владимиру Путину, поскольку они являются союзниками и являются единой армией.

Отметим, Александр Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси ведутся ракетные удары по Украине.

Кроме того, в первые часы войны российские оккупанты заходили в Украину с территории Беларуси.