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Лукашенко считает бессмысленной формализацию фактического признания "ДНР" и "ЛНР" Беларусью
Фактический руководитель Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что не видит смысла в документальном закреплении фактического признания его страной "независимости" "ДНР" и "ЛНР", равно как и признания Крыма в качестве части России. Об этом, как передает пресс-служба политика, он заявил в интервью французскому AFP.
"Никакой необходимости. Это бы ничего не добавило ни Луганску, ни Донецку, ни Крыму. Но если Крыму, Луганску, Донецку надо будет продовольствие, кирпич, цемент, восстанавливать и прочее, мы будем им помогать. Надо будет - признаем. Если в этом будет смысл какой-то. Но какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю? Мы фактически с ними сотрудничаем. Так, как вы фактически сотрудничаете с Украиной и уже поделили Украину на части", - произнес он.
По мнению Лукашенко, об этом свидетельствует, в частности решение французского столичного региона Иль-де-Франс выделить 1,1 млн евро на восстановление Черниговской и Киевской областей.
"То есть, вы уже поделили Украину и будете восстанавливать. А я буду помогать Луганску и Донецку. Крыму буду помогать. Мы с ними сотрудничаем, мы этого не прячем. То есть, де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. Потому что мы с ними сотрудничаем. А это все болтовня: "Почему там Лукашенко признал, не признал?.. Надо - признаю указом президента. Если это нужно будет", - подчеркнул он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом руководитель участвующей в военной агрессии против Украины страны добавил, что и официальное присоединение Беларуси к соответствующим действиям России также "ничего не даст дополнительно".
"Точно так, как говорят: "Вот будет Лукашенко воевать в Украине или нет?" Слушайте, допустим, я подключился бы к этой операции России в Украине. Я что-то добавил бы к этому? Нет. Оружие у нас такое, как в России. Людей военных у них хватает для того, чтобы воевать. Мы там просто не нужны сейчас. Точно так и Луганск, Донецк и Крым", - высказался он.
Напомним, что после признания "ДНР" и "ЛНР" со стороны России 21 февраля, за которым последовало ее военное вторжение в подконтрольные Украине части Донецкой и Луганской областей, а также другие регионы, эти образования были признаны лишь двумя странами - Сирией и Северной Кореей.
Со всеми тремя Украина разорвала дипломатические отношения, из чего представляется очевидным, что на аналогичный шаг она пойдет и в случае с Беларусью, если соответствующее решение будет ею закреплено официально.