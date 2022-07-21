Лукашенко заявил, что "Украина и Россия должны договориться, чтобы избежать "бездны ядерной войны"

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Запад, Украина и Россия должны договориться о завершении российско-украинской войны, чтобы избежать угрозы ядерной войны.

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Об этом Лукашенко заявил в интервью AFP.

Мы должны остановиться, договориться, положить конец этому беспорядку, операциям и войне в Украине. Остановимся, а потом придумаем, как жить дальше… Не нужно идти дальше. Дальше – бездна ядерной войны. Не надо туда идти", – сказал Лукашенко.

Отметим, что только в конце июня он же заявил, что "Россия и Беларусь должны быть готовы к применению ядерного оружия".

Ранее, 3 июля, Лукашенко заявил о своей поддержке войны в Украине, которую развязала страна-агрессор РФ. По его словам, он "давно определил" роль Беларуси в войне – поддерживать "братскую Россию". Он и дальше готов продолжать оказывать поддержку Владимиру Путину, поскольку они являются союзниками и являются единой армией.

