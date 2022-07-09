ВСУ минируют опасные направления на границе с Беларусью

Вооруженные силы Украины минируют опасные направления на границе с Беларусью. Об этом сообщает пресс-служба Командования объединенных сил ВСУ.

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"В настоящее время ситуация полностью контролируется воинскими частями Вооруженных сил Украины, подразделениями Государственной пограничной службы, подразделениями других военных формирований и правоохранительных органов. Каждый день наши защитники выполняют комплекс мероприятий по улучшению инженерного оборудования оборонных позиций, продолжаются мероприятия по минированию опасных направлений и обустройства инженерных заграждений", — сообщил командующий объединенными силами генерал-лейтинант Сергей Наев.

По его словам, подразделения Государственной пограничной службы Украины укрепляют государственную границу Украины на всех опасных и угрожающих направлениях.

Наев добавил, что работа продолжается как в штабах и органах военного управления, где генералы ежедневно выполняют задачи по усилению нашей обороны по всем направлениям.

Напомним, что Лукашенко признал, что Беларусь поддерживает Россию в войне против Украины.

В то же время начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что на сегодняшний день угрозы от белорусской армии для Украины не существует