На данном этапе угрозы от белорусской армии для Украины не существует, - Буданов

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов отметил, что также нет тенденции наращивания войск Беларуси, которые могут нести угрозу для Украины.

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По словам начальника украинской разведки Кирилла Буданова, на сегодняшний день угрозы от белорусской армии для Украины не существует. Об этом начальник ГУР МО рассказал в интервью изданию РБК-Украина.

По словам Кирилла Буданова, российских войск на территории Беларуси очень мало, то, что проходит у наших границ - это плановые мероприятия и подготовка к наступлению не ведется.

"Это абсолютно плановые мероприятия белорусской армии, проводимые ими. Мы знали о них за два с половиной месяца до того, как начались первые действия. На данном этапе угрозы от белорусской армии для Украины не существует", - говорит Буданов.

Также Буданов подчеркнул, что нет тенденции наращивания войск, которые могут нести угрозу для Украины.

Напомним, что Лукашенко признал, что Беларусь поддерживает Россию в войне против Украины.