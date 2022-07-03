Зеленский отреагировал на заявление Лукашенко об участии Беларуси в российско-украинской войне

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что заявление самопровозглашенный "президента" РБ Александра Лукашенко о том, что участие Беларуси в войне против Украины на стороне РФ "уже определено", является опасным сигналом как для Украины, так и для белорусского народа.

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Об это глава государства заявил 3 июля во время встречи с представителями СМИ после переговоров с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи в Киеве.

"Заявление Лукашенко о единой армии с РФ – это, прежде всего, опасно для белорусского народа. Он должен не вовлекать Беларусь в захватническую войну России против Украины. Я думаю, опасным звучит сигнал, который был. Я думаю, что мы с вами увидим результат этого сигнала", — сказал Зеленский.

Напомним, Лукашенко также отмечал, что Беларусь - единственная страна, которая поддерживает Россию в настоящее время, и он намерен только усиливать "взаимопомощь".

Ранее он подтвердил, что с территории Беларуси ведутся ракетные удары по Украине. Кроме того, в самые первые часы войны российские оккупанты заходили в Украину с территории Беларуси.

В ГУР предупреждают, что угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины, с военной точки зрения, сохраняется. Однако прямое военное наступление из Беларуси маловероятно.