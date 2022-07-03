Зеленський відреагував на заяву Лукашенка про участь Білорусі у російсько-українській війні

Президент України Володимир Зеленський вважає, що заява самопроголошеного "президента" РБ Олександра Лукашенка про те, що участь Білорусі у війні проти України на стороні РФ "вже визначена", є небезпечним сигналом як для України, так і для білоруського народу.

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Про це глава держави заявив 3 липня під час зустрічі з представниками ЗМІ після переговорів із прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі у Києві.

"Заява Лукашенка про єдину армію з РФ – це, перш за все, небезпека для білоруського народу. Він повинен не залучати Білорусь до загарбницької війни Росії проти України. Я думаю, небезпечним звучить сигнал, який був. Я думаю, що ми з вами побачимо результат цього сигналу", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Лукашенко також зазначав, що Білорусь - єдина країна, яка підтримує Росію зараз, і він має намір лише посилювати "взаємодопомогу".

Раніше він підтвердив, що з території Білорусі ведуться ракетні удари по Україні. Крім того, в перші години війни російські окупанти заходили в Україну з території Білорусі.

У ГУР попереджають, що загроза вторгнення білоруської армії на територію України з військової точки зору зберігається. Проте прямий військовий наступ із Білорусі малоймовірний.