"Вас втягують у війну": Зеленський закликав білорусів не ставати для Росії "гарматним м'ясом"

Президент Володимир Зеленський закликав громадян Білорусі не піддаватися на спроби Росії втягнути цю країну у її війну проти України. Про це він сказав у черговому вечірньому відеозверненні, зробивши відповідну заяву російською мовою.

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"Хочу звернутися сьогодні до громадян Білорусі. До людей – і цивільних, і у погонах. Вас втягують у війну. І навіть активніше, ніж це було у лютому та у весняні місяці. У Кремлі за вас уже все вирішили – ваші життя для них нічого не стоять. Але ви не раби і не гарматне м'ясо. Ви не повинні вмирати", - наголосив президент.

За словами глави української держави, білоруси в змозі не дати нікому вирішувати за них, що на них чекає далі. Він також висловив упевненість у тому, що народ Білорусі підтримує Україну.

"Я знаю, що народ Білорусі підтримує Україну. Вони підтримують нас. Точно нас. А не війну. І саме тому вас усіх білорусів російське керівництво і хоче втягнути у війну, хоче посіяти ненависть між нами", - сказав Зеленський.

За його словами, від простих людей у Білорусі зараз залежить дуже багато, але, перейшовши на українську мову, запевнив, що Україна у будь-якому разі захищатиметься від атак.

"Я знаю, що ви можете не брати участь у цій війні. Ваші життя належать тільки вам, а не комусь у Кремлі. Україна захищатиметься від ударів з будь-яких напрямків та з будь-якої зброї. Я впевнений: ми вистоємо і повернемо все своє", - наголосив президент.

Зазначимо, що у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України в неділю повідомили, що росіяни планують нарощувати чисельність оперативно-тактичної авіації на території Білорусі.

При цьому напередодні президент РФ Володимир Путін анонсував передачу Білорусі ракетно-тактичних комплексів "Іскандер", здатних, зокрема, нести ядерні заряди, а також модернізацію літаків білоруської армії для забезпечення можливості несення ними ядерних боєголовок.

У той же час напередодні в ГУР заявляли про плани РФ залучити Білорусь до військового конфлікту з Україною за допомогою ракетного обстрілу Мозирського нафтопереробного заводу та підриву житлових будинків у самому Мозирі.

При цьому 22 червня начальник ГУР Кирило Буданов заявляв, що жодної загрози Україні з боку Білорусі немає, незважаючи на проведення на її території зараз цілого комплексу дій військового характеру.

Зокрема, з 22 червня по 1 липня у Білорусі проводяться військові навчання у районі кордону з Україною у Гомельській області з метою "перевірити готовність військових комісаріатів виконувати завдання щодо призначення".