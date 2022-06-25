Путін анонсував передачу Білорусі "Іскандерів" та модернізацію її ВПС для несення ядерних боєголовок

Президент Росії Володимир Путін анонсував передачу Білорусі ракетно-тактичних комплексів "Іскандер", здатних, у тому числі, нести ядерні заряди, а також модернізацію літаків білоруської армії для забезпечення можливості несення ними ядерних боєголовок.

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Про це він сказав на зустрічі із фактичним керівником Білорусі Олександром Лукашенком 25 червня. Під час неї останній, зокрема, поскаржився керівнику країни-агресора на політику сусідніх Польщі та Литви.

"Нас дуже напружує ситуація і та політика, яку проводять наші сусіди. Ви загалом знаєте - це керівництво Польщі та керівництво Литви. Політика на конфронтацію. І вам вистачає, і особливо в Україні останнім часом найманців найбільше, як ми помічаємо, з Польщі. Я не розумію, навіщо це їм треба - конфронтація. Але ясно, що за спиною стоять, підштовхують та інше. Але політика огидна, агресивна поведінка", - обурився самопроголошений лідер Білорусі.

При цьому він прокоментував і рішення Литви обмежити транзит товарів між основною територією Росії та її ексклавом – Калінінградською областю, порівнявши його з оголошенням війни.

"Те ж саме і Литва: останнім часом наростає цей потік інформації з приводу їх задуму припинити транзит з Росії через Білорусь до Калінінграда, ізолювати Калінінград. Ну, слухайте, це вже схоже на оголошення якоїсь війни вже, це ж неприпустимо - подібні речі у сучасних умовах", - сказав Лукашенко.

За його словами, фактична влада Білорусі також дуже стурбована нібито проведеними США та іншими країнами НАТО тренувальними польотами з несенням ядерних боєголовок.

"Нас це дуже напружує. Тому я прошу вас розглянути питання дзеркальної відповіді на ці речі. Без перебору: вони тренують нести ядерні боєголовки, а ви, будь ласка, допоможіть пристосувати наші літаки, які можуть нести ядерні заряди", - заявив політик.

Водночас Лукашенко наголосив, що не закликає Росію вже "завтра привезти" безпосередньо ядерну зброю, проте зазначив, що в цьому питанні "жартувати нам не можна", оскільки "якщо тренуються – то, напевно, щось думають" зробити.

"Ми пам'ятаємо 41-й рік, коли нас заколисували, що все буде добре, все тихо, ніхто не нападе, а потім виявилися не готовими до цього. Тому для нас це дуже серйозна ситуація, не вперше ставлю перед вами це питання. Знаю, що ви розглядали у Міністерстві оборони. Хотілося б почути, як розвиватимуться тут події. Я не приховую: я ставлю питання про те, щоб ми бути готові до всього - навіть до застосування найсерйознішої зброї, щоб ми могли захистити нашу Вітчизну від Бреста до Владивостока", - сказав він.

У відповідь Путін запропонував модернізувати відповідним чином "достатньо велике" угруповання літаків Су-25, що перебуває на озброєнні білоруської армії.

"Їх можна було б відповідним чином дообладнати – ця модернізація має бути проведена на авіаційних заводах Росії – і відповідним чином розпочати підготовку льотного складу", - сказав він.

Варто зазначити, що незважаючи на те, що в ході публічної частини зустрічі Путіна з Лукашенком питання України прямо не обговорювалося і не порушувалося, Путін, узявши слово після згаданого прохання Лукашенка і заговоривши про економічну допомогу РФ білоруським підприємствам, назвав їх "українськими", хоча швидко поправив себе, а вже потім відповів і на прохання обіцянкою поставити Білорусі комплекси "Іскандер".

"Рішення у нас прийнято: ми протягом найближчих місяців передамо Білорусі ракетно-тактичні комплекси "Іскандер-М", які, як відомо, можуть застосовувати як балістичні, так і крилаті ракети, причому як у звичайному, так і в ядерному виконанні", - сказав він.

Нагадаємо, що 25 червня з території Білорусі було завдано масових ракетних ударів по території низки регіонів України, які вразили, зокрема, і військові об'єкти у Чернігівській та Львівській областях.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розцінили те, що сталося, як провокацію Росії з метою втягування Білорусі у війну проти України.

У той же час напередодні у відомстві заявляли про плани РФ залучити Білорусь до військового конфлікту з Україною через ракетний обстріл Мозирського нафтопереробного заводу в Білорусі та підрив житлових будинків у самому Мозирі.

При цьому 22 червня начальник ГУР Кирило Буданов заявляв, що жодної загрози Україні з боку Білорусі немає, незважаючи на проведення на її території зараз цілого комплексу дій військового характеру.

Зокрема, з 22 червня по 1 липня у Білорусі проводяться військові навчання у районі кордону з Україною у Гомельській області з метою "перевірити готовність військових комісаріатів виконувати завдання щодо призначення".

Перед їх початком українська сторона заявляла, що на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях зосереджено до семи батальйонів, що складає близько 3,5-4 тисяч солдатів.