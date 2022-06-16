Зеленський зібрав засідання через можливу загрозу нового вторгнення з боку Білорусі, - Данілов

Президент України Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача щодо можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі. Зараз проходитиме перевірка у чотирьох областях.

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Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми "Говорить великий Львів".

"Що стосується напряму з Білорусі. Я хочу повідомити, що окрім РНБО є ставка верховного головнокомандувача... Учора президент зібрав ставку, і промовлялося саме це питання – питання Білорусі", - сказав Данілов.

За його словами, оцінювали всі органи, які до цього причетні – що відбувається, в якому стані перебуває армія Білорусі, скільки там військових РФ і які плани.

"Все це знаходиться на контролі нашого президента, і ставка вчора саме з цього приводу працювала досить довго. І я вважаю, що досить ефективно. В результаті є доручення – зараз проходитиме перевірка у чотирьох областях стану підготовки у разі, якщо відбуватимуться повторні виклики для нашої країни", – поінформував секретар РНБО.

Нагадаємо, у Білорусі 7 червня заявили про початок тренувань "з переведення з мирного на воєнний час". Загальна спрямованість занять полягає у проведенні комплексу послідовних тренувань з усіма категоріями військовослужбовців.

Також депутати Київської міської ради проголосували за позбавлення столиці Білорусі Мінська статусу міста-побратима Києва.