У Білорусі планують збільшити чисельність армії до 80 тисяч, - Генштаб ЗСУ

У Республіці Білорусь планують збільшити чисельність збройних сил до 80 тисяч осіб у рамках створення південного оперативного командування.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках й досі зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

"У рамках створення південного оперативного командування, передбачається збільшення чисельності збройних сил республіки Білорусь до 80 тисяч осіб. Комплектування військових частин технікою та озброєнням планується здійснити за рахунок технічних засобів, що перебувають на зберіганні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, військові РФ на території Білорусі, вздовж Державного кордону України, встановили ракетні комплекси, зенітно-гарматні комплекси, зенітні ракетні системи та літаки оперативно-тактичної авіації.