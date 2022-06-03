Наказ про наступ військ Білорусі на Україну був, - Тихановська

Білорусь віддавала наказ про наступ своїх військ на Україну, але офіцерське керівництво не спустило цей наказ далі.

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Про це розповіла лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська в ефірі "Фейгін Live".

За її словами, вищі офіцерські чини розуміли, що солдати деморалізовані, тому "не спустили цей наказ далі".

"Такий наказ був відданий режимом, але вищі офіцерські чини розуміли, що солдати білоруські деморалізовані, у них немає жодного бажання йти в наступ, приєднуватися до російських військ. І просто цей наказ не спустили далі", - поінформувала Тихановська.

Нагадаємо, Білорусь анонсувала проведення "мобілізаційних навчань" у Гомельській області. Навчання відбудуться з 22 червня по 1 липня. Водночас, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна уважно стежить за білоруським напрямком та усвідомлює загрозу з того боку.