Приказ о наступлении войск Беларуси на Украину был, - Тихановская

Беларусь отдавала приказ о наступлении своих войск на Украину, но офицерское руководство не спустило этот приказ дальше.

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Об этом рассказала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в эфире "Фейгин Live".

По ее словам, высшие офицерские чины понимали, что солдаты деморализованы, поэтому "не спустили этот приказ дальше".

"Такой приказ был отдан режимом, но высшие офицерские чины понимали, что солдаты белорусские деморализованы, у них нет никакого желания идти в наступление, присоединяться к российским войскам. И просто этот приказ не был спущен дальше", - проинформировала Тихановская.

Напомним, Беларусь анонсировала проведение "мобилизационных учений" в Гомельской области. Учения пройдут с 22 июня по 1 июля. В то же время, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина внимательно следит за белорусским направлением и осознает угрозу с той стороны.