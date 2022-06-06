Росіяни на білорусько-українському кордоні встановили "Іскандери" та "Панцирі", - Генштаб ЗСУ

Військові Російської Федерації на території Білорусі, вздовж Державного кордону України, встановили ракетні комплекси, зенітно-гарматні комплекси, зенітні ракетні системи та літаки оперативно-тактичної авіації.

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Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Зазначається, що на території Білорусі, вздовж Державного кордону України, зберігається присутність окремих підрозділів російської армії, які мають на озброєнні оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М", зенітно-гарматні комплекси "Панцирь-С1", зенітні ракетні системи С-400 та літаки оперативно-тактичної авіації.

Водночас, з метою демонстрації присутності у прикордонних районах діють окремі підрозділи противника, які здійснюють обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів Чернігівської та Сумської областей України.

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На Слобожанському напрямку росіяни знову обстрілюють підрозділи Сил оборони зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків. Також ворог відновлює транспортну інфраструктуру та наводить понтонно-залізничні переправи через річки на тимчасово захоплених територіях.

На Харківському напрямку окупанти ведуть оборону, проводять додаткові заходи з інженерно-фортифікаційного обладнання позицій, а також ведуть артилерійські і мінометні обстріли українських позицій. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Базилівка, Кутузівка та Петрівське.

Зокрема, окупанти продовжують наступальні дії в напрямку Слов’янську. З артилерії різного калібру ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля, Дібрівне, Нова Дмитрівка та Курулька. Також було завдано ракетно-авіаційних ударів по Слов’янську, Лисичанську та Оріховому.

На Лиманському напрямку противник веде наступальні дії в районі Святогірська, Щурове та Старий Караван. І там, і там тривають бойові дії. На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював українські війська з мінометів та артилерійських систем різного типу. Постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Метьолкіно, Борівське, Устинівка, Тошківка та інших.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв позиції підрозділів ЗСУ в районах населених пунктів Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка, Клинове, Білогорівка, Покровське та Роти. Застосував штурмову та армійську авіацію для авіаударів неподалік Бахмута та Берестового. Вів штурмові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Берестове та Миколаївка. Ворог зазнав значних втрат, успіху не має, бойові дії тривають.

Окрім цього, ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Новобахмутівки, Кам’янки, Авдіївки, Микільського, Золотої Ниви та Полтавки. На Південнобузькому напрямку окупанти здійснювали обстріли в районах населених пунктів Таврійське, Нова Зоря, Степова Долина, Новомиколаївка та Кобзарці. Також продовжує інженерне обладнання позицій в районах Шевченівки та Ольгіного.

"За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено чотири танки, три артилерійських системи, вісім бойових броньованих машин та три одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 червня вранці кілька вибухів пролунали у Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Жертв у результаті ракетних ударів по об'єктах інфраструктури немає. Одну людину госпіталізували.

Також ворог здійснив обстріл територій у безпосередній близькості від Броварів Київської області.