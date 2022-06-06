Россияне на белорусско-украинской границе установили "Искандеры" и "Панцири", - Генштаб ВСУ

Военные Российской Федерации на территории Беларуси, вдоль Государственной границы Украины, установили ракетные комплексы, зенитно-пушечные комплексы, зенитные ракетные системы и самолеты оперативно-тактической авиации.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что на территории Беларуси, вдоль Государственной границы Украины, сохраняется присутствие отдельных подразделений российской армии, имеющих на вооружении оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации.

В то же время, в приграничных районах действуют отдельные подразделения противника, которые обстреливают гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.

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На Слобожанском направлении россияне снова обстреливают подразделения Сил обороны из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Также враг восстанавливает транспортную инфраструктуру и приводит понтонно-железнодорожные переправы через реки на временно захваченных территориях.

На Харьковском направлении оккупанты ведут оборону, проводят дополнительные мероприятия по инженерно-фортификационному оборудованию позиций, а также ведут артиллерийские и минометные обстрелы украинских позиций. Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Базиловка, Кутузовка и Петровское.

В частности, оккупанты продолжают наступательные действия в направлении Славянска. Из артиллерии разного калибра враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье, Дубровно, Новая Дмитровка и Курулька. Также были нанесены ракетно-авиационные удары по Славянску, Лисичанску и Орехову.

На Лиманском направлении противник ведет наступательные действия в районе Святогорска, Щурово и Старого Каравана. И там, и там продолжаются боевые действия. На Северодонецком направлении враг обстрелял украинские войска из минометов и артиллерийских систем разного типа. Пострадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Метелкино, Боровское, Устиновка и Тошковка.

На Бахмутском направлении противник обстрелял позиции подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Золотое, Ореховое, Горное, Врубовка, Клиново, Белогоровка, Покровское и Роты. Применил штурмовую и армейскую авиацию для авиаударов недалеко от Бахмута и Берестового. Вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Николаевка. Враг понес значительные потери, успеха не имеет, боевые действия продолжаются.

Кроме того, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Никольского, Золотой Нивы и Полтавки. На Южнобужском направлении оккупанты производили обстрелы в районах населенных пунктов Таврическое, Новая Заря, Степная Долина, Новониколаевка и Кобзарцы. Также продолжает инженерное оборудование позиций в районах Шевченковки и Ольгиной.

"За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены четыре танка, три артиллерийских системы, восемь боевых бронированных машин и три единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 июня утром несколько взрывов прогремели в Дарницком и Днепровском районах столицы. Жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного человека госпитализировали.

Также враг произвел обстрел территорий в непосредственной близости от Броваров в Киевской области.