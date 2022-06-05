Армия РФ обстреляла Харьков

Российские оккупанты вечером 5 июня снова открыли огонь по жилым районам Харькова, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"Оставайтесь в укрытиях! Не игнорируйте сигналы тревоги", - обратился к горожанам Синегубов.

Местные СМИ и Telegram-каналы сообщают, что город обстреливают беспрерывно около получаса.

Горожане в соцсетях сообщают о взрывах на севере и востоке города, а также в районе "Новых домов".

В настоящее время информации о пострадавших и разрушениях нет.

Напомним, ранее, со 2 по 3 июня, спасатели Харьковского гарнизона совершили 10 оперативных выездов на ликвидацию пожаров, вызванных обстрелами.