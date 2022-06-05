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Армія РФ обстріляла Харків

Армія РФ обстріляла Харків

Російські окупанти увечері 5 червня знову відкрили вогонь по житловим районам Харкова, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

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"Перебувайте у укриттях! Не ігноруйте сигнали тривоги", - звернувся до городян Синегубов.

Місцеві ЗМІ та Telegram-канали повідомляють, що місто обстрілюють безперервно близько 30 хвилин.

Містяни в соцмережах повідомляють про вибухи на півночі та сході міста, а також у районі "Нових будинків".

Наразі інформації про постраждалих та руйнування немає.

Нагадаємо, раніше, з 2 по 3 червня, рятувальники Харківського гарнізону здійснили 10 оперативних виїздів на ліквідацію пожеж, спричинених обстрілами.

Автор:
Віта Молодан