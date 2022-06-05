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- Війна Війна
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- Події
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Армія РФ обстріляла Харків
Російські окупанти увечері 5 червня знову відкрили вогонь по житловим районам Харкова, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.
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"Перебувайте у укриттях! Не ігноруйте сигнали тривоги", - звернувся до городян Синегубов.
Місцеві ЗМІ та Telegram-канали повідомляють, що місто обстрілюють безперервно близько 30 хвилин.
Містяни в соцмережах повідомляють про вибухи на півночі та сході міста, а також у районі "Нових будинків".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Наразі інформації про постраждалих та руйнування немає.
Нагадаємо, раніше, з 2 по 3 червня, рятувальники Харківського гарнізону здійснили 10 оперативних виїздів на ліквідацію пожеж, спричинених обстрілами.