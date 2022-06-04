Харків'яни, які втекли з міста через війну, можуть дізнатись про стан свого житла

Мешканці Харкова, які виїхали з міста через війну і бажають дізнатися, чи в придатному для житла стані їхній будинок, зможуть отримати цікаву для них інформацію в спеціальному чат-боті , повідомив міський голова Ігор Терехов. Для цього необхідно просто зареєструватись.

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Можна дізнатись і те, чи є в будинку електрика, вода, газ, чи зруйнований цокольний поверх. З огляду на отримані дані, біженці зможуть прийняти для себе зважене рішення чи повертатися до Харкова.

Терехов наголосив, що через масштаб руйнувань житлового фонду в Харкові, обстежені ще не всі будинки, постраждалі внаслідок ворожих обстрілів.

"У цьому разі ви отримаєте повідомлення, що інформація щодо вашого будинку відсутня. Це означає, що вам треба почекати кілька днів і знову дати запит на інформацію про ваш будинок в чат-боті", – сказав Терехов.

Він подякував IT-фірмам, які на волонтерських засадах допомогли у створенні чат-бота. За його словами, найближчим часом також планується запустити "гарячу" телефонну лінію для тих, хто з тих чи інших причин не зможе скористатися чат-ботом.

Міський голова також зазначив, що обстріли в Харкові тривають, і географія руйнувань збільшується. На сьогоднішній день в місті пошкоджено понад 2 тис. житлових будинків, 500 з яких відновити неможливо.

Нагадаємо, що у Харкові відновили плату за комунальні послуги. Перші платіжки харків'яни отримають у липні. Тарифи залишаються незмінними.