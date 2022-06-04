Харьковчане, бежавшие из города из-за войны, могут узнать о состоянии своего жилья

Жители Харькова, выехавшие из города из-за войны и желающие узнать, в пригодном ли для жилья состоянии их дом, смогут получить интересующую их информацию в специальном чат-боте , сообщил городской голова Игорь Терехов. Для этого нужно просто зарегистрироваться.

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Можно узнать и то, есть ли в доме электричество, вода, газ или разрушен ли цокольный этаж. Учитывая полученные данные, беженцы смогут принять взвешенное решение или возвращаться в Харьков.

Терехов подчеркнул, что из-за масштаба разрушений жилого фонда в Харькове, обследованы еще не все дома, пострадавшие в результате вражеских обстрелов.

"В этом случае вы получите сообщение, что информация о вашем доме отсутствует. Это значит, что вам нужно подождать несколько дней и снова дать запрос на информацию о вашем доме в чат-боте", – сказал Терехов.

Он поблагодарил IT-фирмы, которые на волонтерских началах помогли в создании чат-бота. По его словам, в ближайшее время также планируется запустить "горячую" телефонную линию для тех, кто по тем или иным причинам не сможет воспользоваться чат-ботом.

Мэр также отметил, что обстрелы в Харькове продолжаются, и география разрушений увеличивается. На сегодняшний день в городе повреждены более 2 тыс. жилых домов, 500 из которых восстановить невозможно.

Напомним, что в Харькове возобновили плату за коммунальные услуги. Первые платежки харьковчане получат в июле. Тарифы остаются постоянными.