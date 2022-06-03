У Харкові з 1 червня почнуть нараховувати плату за комунальні послуги

У Харкові відновили плату за комунальні послуги. Перші платіжки харків'яни отримають у липні. Тарифи залишаються незмінними.

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Про це повідомляє міськрада Харкова.

"В результаті масованих обстрілів багато об'єктів критичної інфраструктури було знищено або отримали серйозні пошкодження. Щоб підприємства могли якнайшвидше відновити їх та якісно підготувати Харків до нового опалювального сезону, було прийнято рішення відновити оплату послуг ЖКГ", - пояснили у міськраді.

Директори комунальних підприємств "Харківські теплові мережі", "Харківводоканал", "Жилкомсервіс" та "Комплекс з вивезення побутових відходів" зазначили, що протягом трьох місяців працівники комунальних підприємств робили все можливе, щоб навіть за умов війни місто жило: ремонтували трубопроводи, відновлювали тепло- та водопостачання, прибирали двори, вивозили сміття, запускали ліфти та ін.

За цей час із харків'ян не брали плату за комунальні послуги. Проте підприємства не мають фінансової можливості продовжувати роботу в такому режимі.

Як і обіцяв мер Харкова Ігор Терехов, усі нарахування за комунальні послуги з 24 лютого до 1 червня будуть списані. Комунальні підприємства зроблять перерахунок, і вже у липні харків'яни отримають квитанцію із нарахуванням за минулий місяць.

Якщо харків'яни мали заборгованість з оплати до 24 лютого, вона також буде внесена до платіжки. Тим харків'янам, які оплачували послуги під час війни, зроблять перерахунок та внесені суми врахують як оплату з 1 червня. Тарифи на комунальні послуги залишаються незмінними.

Зазначимо, Верховна Рада заборонила примусове виконання рішень судів щодо стягнення з фізосіб заборгованості за житлово-комунальні послуги у період воєнного стану.