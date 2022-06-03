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В Харькове с 1 июня начнут начислять оплату за коммунальные услуги
В Харькове возобновляется плата за коммунальные услуги. Первые платежки харьковчане получат в июле. Тарифы остаются прежними.
Об этом сообщает горсовет.
"В результате массированных обстрелов многие объекты критической инфраструктуры были уничтожены или получили серьезные повреждения. Чтобы предприятия могли как можно быстрее восстановить их и качественно подготовить Харьков к новому отопительному сезону, было принято решение возобновить оплату услуг ЖКХ", - объяснили в горсовете.
Директора коммунальных предприятий "Харьковские тепловые сети", "Харьковводоканал", "Жилкомсервис" и "Комплекс по вывозу бытовых отходов" отметили, что на протяжении трех месяцев сотрудники коммунальных предприятий делали все возможное, чтобы даже в условиях войны город жил: ремонтировали трубопроводы, восстанавливали тепло- и водоснабжение, убирали дворы, вывозили мусор, запускали лифты и пр.Подписывайтесь на наш Telegram канал
За это время с харьковчан не брали плату за коммунальные услуги. Однако у предприятий нет финансовой возможности продолжать работу в таком режиме.
Как и обещал мэр Харькова Игорь Терехов, все начисления за коммунальные услуги с 24 февраля по 1 июня будут списаны. Коммунальные предприятия сделают перерасчет, и уже в июле харьковчане получат квитанцию с начислением за прошедший месяц.
Если харьковчане имели задолженность по оплате до 24 февраля, она также будет внесена в платежку. Тем харьковчанам, которые оплачивали услуги во время войны, сделают перерасчет и внесенные суммы учтут как оплату с 1 июня. Тарифы на коммунальные услуги остаются прежними.
Отметим, Верховная Рада запретила принудительное исполнение решений судов о взыскании с физлиц задолженности за жилищно-коммунальные услуги в период военного положения.