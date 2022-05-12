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Рада запретила принудительное взыскание долгов за коммуналку
Верховная Рада запретила принудительное исполнение решений судов о взыскании с физлиц задолженности за жилищно-коммунальные услуги в период военного положения.
За данную инициативу проголосовало 318 народных депутатов.
Отмечается, что кроме физических лиц законом также запрещено принудительное исполнение решений, должниками по которым является ряд юридических лиц. В частности, тех, которые осуществляют деятельность по:
- производству, передачи, распределению, снабжению электроэнергией;
- водоснабжению и водоотводу;
- выращиванию сельскохозяйственных культур, животноводства, производству пищевых продуктов;
- предоставлению доступа к сети Интернет;
- производству вакцин;
- исследованию в области биологических наук;
- космической деятельности;
- предприятию оборонно-промышленного комплекса;
- органы военного управления, соединения, воинские части, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высшего образования, учреждения и организаций, входящих в состав ВСУ;
- предприятию железнодорожного транспорта
Также изменен порядок привлечения частных исполнителей к дисциплинарной ответственности. В частности, в период военного положения не проводятся плановые и внеплановые проверки частных исполнителей, дисциплинарная комиссия частных исполнителей при Министерстве юстиции не действует.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, Кабмин 11 мая анонсировал подачу в Верховную Раду законопроектов, предусматривающих введение моратория на повышение тарифов на период военного положения и 6 месяцев после его завершения.