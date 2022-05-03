"Нафтогаз" решил перенести введение киловатт-часов в платежках

НАК "Нафтогаз" принял решение на период действия военного положения оставить систему учета газа в кубометрах, сообщает пресс-служба компании.

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"В настоящее время учет и коммерческие расчеты в хозяйственных отношениях при приеме-передаче из (в) газотранспортной или газораспределительной системы, купли-продаже, поставках, потреблении природного газа и предоставлении услуг по транспортировке будут осуществляться по объему природного газа в единицах объема (тыс. м куб.)", — резюмировали в компании.

Уточняем, что до полномасштабного вторжения России планировалось, что отопительный сезон 2021-2022 годов станет последним, когда украинцы оплачивали счета за газ по метрическим показателям.

Напомним, Рада приняла решение изменить учет природного газа с кубических метров на киловатт-часы в ноябре 2021 года.