Рада изменила учет природного газа с кубических метров на киловатт-часы

Верховная Рада изменила учет природного газа с кубических метров на киловатт-час с 1 апреля 2022 года. За принятие соответствующего законопроекта №2553 от 6 декабря 2019 года во втором чтении проголосовало 250 депутатов при минимально необходимых 226.

Согласно пояснительной записке, учет природного газа в Украине осуществляется в кубических метрах, а в странах ЕС учет природного газа осуществляется в единицах энергии. При этом, уже на сегодняшний день существуют определенные административные трудности при оформлении импортированного природного газа из стран ЕС или его закачке в газохранилища в режиме таможенного склада, поскольку газ из Европы заходит на таможенную границу Украины в объемах энергии (кВт.ч), а затем, расчетным путём, определяется в кубических метрах.

При этом учет газа в одновременно и в кубических метрах и в единицах энергии создает неудобства и разбалансы данных и препятствия для развития рынка природного газа в Украине и его интеграции в Европейский газовый рынок.



Также авторы законопроекта считают, что расчеты за кубические метры потребленного газа нивелируют права потребителя не платить за некачественный газ или платить его меньшую стоимость. То есть потребитель вне зависимости от качества газа должен заплатить полную стоимость за его объем.

В пояснительной записке отмечается, что принятый во втором чтении законопроект позволяет ввести дифференциацию стоимости газа исходя из показателей его качества как товара, а также привести параметры газа на украинском рынке к его параметрам на таможенной границе Украины с Европейским Союзом. Это даст предпосылки для интеграции украинского рынка с газовым рынком ЕС и привлечь европейских партнеров к использованию газотранспортной системы Украины и ее газохранилищ.

Вместе с тем, в ходе заседания комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг глава комитета Герус внес в законопроект правки, которые позволяют Национальной комиссии осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг временно до 31 марта 2022 года устанавливать граничные цены для поставщика последней надежды при продаже ПОН газа бытовым потребителям, бюджетным учреждениям, предприятиям теплокоммунэнерго и ОСМД.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что облгазы собираются повысить плату за распределение газа (доставку) в среднем в 3 раза — тариф увеличится с нынешних 1,44 грн до 4,14 грн за кубометр, а в нескольких регионах может подскочить с 1,5-1,7 грн до почти 9 грн. Однако позже Национальная комиссия, что осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), опровергла эту информацию.

При этом группа "Нафтогаз" заявила, что готова поставлять газораспределительным предприятиям газ для покрытия их технологических потребностей.