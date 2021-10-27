Энергетика 1 час назад

"Нафтогаз" готов поставлять облгазам технологический газ

В "Нафтогазе" считают, что это позволит сбалансировать тарифы на распределение газа

"Нафтогаз" готов поставлять облгазам технологический газ "Нафтогаз" готов поставлять облгазам технологический газ

Группа "Нафтогаз" готова поставлять газораспределительным предприятиям газ для покрытия их технологических потребностей. Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза".

"У нас есть определенный провал и несоответствие европейским правилам на рынке — облгазы фактически не имеют поставщика, нет балансировки соответствующих отборов облгазов. "Нафтогаз" готов и здесь доказать свою роль лидера в формировании настоящего рынка. Мы готовы быть одним из поставщиков для облгазов. Мы понимаем их проблемы, когда тарифы устанавливаются регулятором, они должны быть сбалансированы и покрывать справедливые расходы", — сказано в сообщении со ссылкой на председателя правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Сообщается, что поставка газа для производственно-технологических нужд газораспределительных предприятий соответствует направлениям деятельности "Нафтогаза", уже утвержденным Кабинетом министров.

Также в сообщении сказано, что информационная волна об ожидаемом резком росте тарифов на распределение газа является фейковой и манипулятивной.

"Мне кажется, что определенные политические силы хотят создать панические настроения, к тому же не только украинские силы. Скорее всего, это вообще начинается с северного соседа, страны-агрессора. Раньше говорили, что люди будут платить какие-нибудь заоблачные цены. Но с помощью "Нафтогаза" правительство и государство сделало так, что люди получают газ по цене около 8 грн за кубометр. То есть катастрофическая ситуация на рынке на людей не влияет, и на теплокоммунэнерго тоже. Нас пугали заоблачными тарифами на тепло, но на самом деле они расти не будут. Теперь вот пугают тарифами на распределение", — говорится в сообщении со ссылкой на Витренко.

Сообщается, что тарифы обл- и горгазов устанавливаются регулятором. Следовательно, в этом вопросе следует доверять только официальной информации Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Ранее в СМИ сообщалось, что облгазы собираются повысить плату за распределение газа (доставку) в среднем в 3 раза — тариф увеличится с нынешних 1,44 грн до 4,14 грн за кубометр, а в нескольких регионах может подскочить с 1,5-1,7 грн до почти 9 грн. Однако позже Национальная комиссия, что осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), опровергла эту информацию.

Напомним, 28 сентября биржевые цены на газ на европейском хабе TTF впервые в истории превысили отметку 1000 долларов за тысячу кубических метров.

Цена на газ опять начала расти после отказа "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинской газотранспортной системы.

Цены на газ в Европе активно росли все лето 2021 года и осенью приблизились к историческому рекорду. 14 сентября цена превысила отметку 800 долларов за тысячу кубометров, а 15 сентября она почти достигла отметки 1000 долларов за тысячу кубометров. Однако после того, как второй крупнейший поставщик газа в Европе норвежская компания Equinor заявила о готовности увеличивать поставки, цены снизились на 200 долларов за тысячу кубометров.

В свою очередь эксперты отмечают, что данный ценовой тренд вызван биржевыми спекуляциями и является ничем иным, как биржевым пузырем. Также эксперты считают, что ценовой пузырь может быть давлением газового бизнеса на Еврокомиссию с целью ускорить запуск скандального газопровода "Северный поток-2".

Напомним также, рост цен на сырьевые товары начался в ноябре 2020 года с роста цен на нефть. После этого на мировых рынках  начали повышаться цены на другие сырьевые товары: сталь, железную руду, уголь и зерно.

Вслед за этим начали расти цены и на природный газ с середины лета 2021 года, в сезон закачки: когда цена должна была быть низкой, цены на газ в Европе демонстрировали рекордный рост. При этом эксперты отмечают, что газовое ралли вряд ли коснётся рядовых украинских граждан. Украина, хоть и не без проблем, сможет успешно пройти отопительный сезон.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Минэкономики Германии не видит в "Северном потоке-2" угрозы для безопасности ЕС
Минэкономики Германии не видит в "Северном потоке-2" угрозы для безопасности ЕС
"Нафтогаз" уже три месяца скрывает от Кабмина свой финотчет
"Нафтогаз" уже три месяца скрывает от Кабмина свой финотчет
Украина предоставила Молдове газ в долг
Украина предоставила Молдове газ в долг
Загрузка...
Новое видео
Андрей Ставницер о бизнесе, партнерстве, образовании и синергии

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Blue Origin собралась построить "бизнес-парк" в космосе (ВИДЕО)

  3. В Украине включили в "красную" зону по Covid-19 сразу семь областей

  4. Вся правда о 5G: когда новый стандарт связи появится в Украине и насколько он безопасен

  5. В Украине вводят документ о противопоказаниях к вакцинации от Covid-19: Ляшко назвал дату

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...