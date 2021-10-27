"Нафтогаз" готов поставлять облгазам технологический газ

Группа "Нафтогаз" готова поставлять газораспределительным предприятиям газ для покрытия их технологических потребностей. Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза".

"У нас есть определенный провал и несоответствие европейским правилам на рынке — облгазы фактически не имеют поставщика, нет балансировки соответствующих отборов облгазов. "Нафтогаз" готов и здесь доказать свою роль лидера в формировании настоящего рынка. Мы готовы быть одним из поставщиков для облгазов. Мы понимаем их проблемы, когда тарифы устанавливаются регулятором, они должны быть сбалансированы и покрывать справедливые расходы", — сказано в сообщении со ссылкой на председателя правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.

Сообщается, что поставка газа для производственно-технологических нужд газораспределительных предприятий соответствует направлениям деятельности "Нафтогаза", уже утвержденным Кабинетом министров.

Также в сообщении сказано, что информационная волна об ожидаемом резком росте тарифов на распределение газа является фейковой и манипулятивной.

"Мне кажется, что определенные политические силы хотят создать панические настроения, к тому же не только украинские силы. Скорее всего, это вообще начинается с северного соседа, страны-агрессора. Раньше говорили, что люди будут платить какие-нибудь заоблачные цены. Но с помощью "Нафтогаза" правительство и государство сделало так, что люди получают газ по цене около 8 грн за кубометр. То есть катастрофическая ситуация на рынке на людей не влияет, и на теплокоммунэнерго тоже. Нас пугали заоблачными тарифами на тепло, но на самом деле они расти не будут. Теперь вот пугают тарифами на распределение", — говорится в сообщении со ссылкой на Витренко.

Сообщается, что тарифы обл- и горгазов устанавливаются регулятором. Следовательно, в этом вопросе следует доверять только официальной информации Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Ранее в СМИ сообщалось, что облгазы собираются повысить плату за распределение газа (доставку) в среднем в 3 раза — тариф увеличится с нынешних 1,44 грн до 4,14 грн за кубометр, а в нескольких регионах может подскочить с 1,5-1,7 грн до почти 9 грн. Однако позже Национальная комиссия, что осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), опровергла эту информацию.

Напомним, 28 сентября биржевые цены на газ на европейском хабе TTF впервые в истории превысили отметку 1000 долларов за тысячу кубических метров.

Цена на газ опять начала расти после отказа "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинской газотранспортной системы.