"Нафтогаз" вирішив перенести введення кіловат-годин у платіжках

НАК "Нафтогаз" ухвалив рішення на період дії військового стану залишити систему обліку газу в кубометрах, повідомляє пресслужба компанії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"В даний час облік та комерційні розрахунки у господарських відносинах при прийманні-передачі із (в) газотранспортної або газорозподільної системи, купівлі-продажу, постачанні, споживанні природного газу та наданні послуг з транспортування здійснюватимуться за обсягом природного газу в одиницях обсягу (тис. м куб.)", — резюмували в компанії.

Уточнюємо, що до повномасштабного вторгнення Росії планувалося, що опалювальний сезон 2021-2022 років стане останнім, коли українці оплачували рахунки за газ за метричними показниками.

Нагадаємо, Рада ухвалила рішення змінити облік природного газу з кубічних метрів на кіловат-години у листопаді 2021 року.