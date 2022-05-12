Рада заборонила примусове стягнення боргів за комуналку

Верховна Рада заборонила примусове виконання рішень судів про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги у період воєнного стану.

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За дану ініціативу проголосувало 318 народних депутатів.

Зазначається, що крім фізичних осіб, законом також заборонено примусове виконання рішень, боржниками за якими є низка юридичних осіб. Зокрема тих, які здійснюють діяльність з:

виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії;

водопостачання та водовідведення;

вирощування сільськогосподарських культур, тваринництва, виробництва харчових продуктів;

надання доступу до мережі Інтернет;

виробництва вакцин;

дослідження у сфері біологічних наук;

космічну діяльність;

підприємства оборонно-промислового комплексу;

органи військового управління, з'єднання, військові частини, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, установи та організації, які входять до складу ЗСУ;

підприємства залізничного транспорту.

Також змінено порядок притягнення приватних виконавців до дисциплінарної відповідальності. Зокрема, в період воєнного стану не проводяться планові та позапланові перевірки приватних виконавців, не діє Дисциплінарна комісія приватних виконавців при Міністерстві юстиції.

Нагадаємо, Кабмін 11 травня анонсував подачу до Верховної Ради законопроектів, котрі передбачають запровадження мораторію на підвищення тарифів на період воєнного стану та 6 місяців після його завершення.