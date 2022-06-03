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В Харькове вражеские обстрелы вызвали масштабный пожар на складе древесины
За сутки со 2 по 3 июня спасатели Харьковского гарнизона совершили 10 оперативных выездов на ликвидацию пожаров, вызванных обстрелами, сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Так, в результате обстрела, произошедшего в 0:32 в Основянском районе Харькова, горело складское здание с древесиной на площади 3000 квадратных метров. С пожаром боролись девять пожарно-спасательных отделений.
Кроме того, за сутки в соседнем с Харьковом селе Циркуны вражеские снаряды вызвали шесть пожаров в частных владениях. Утром горели частный дом на площади 300 квадратных метров, хозяйственная постройка на площади 60 квадратных метров, ангар с зерном на площади 200 квадратных метров и два автомобиля.
Уже ночью там загорелся дом и две хозяйственные постройки на площади около 200 квадратных метров. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также в ГСЧС отмечают, что пиротехническими подразделениями службы в течение суток было ликвидировано 22 вражеских боеприпаса.
Отмечено также, что пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли и в Чугуевском районе области, однако ГСЧС не приводит подробностей. Отметим, что, судя по сообщению Генерального штаба Вооруженных сил, враг накануне обстрелял гражданскую инфраструктуру в селах Клугино-Башкировка и Мосьпаново Чугуевского района.
Напомним также, что накануне в Харькове из-за попадания вражеского снаряда сгорела школьная библиотека, на месте обнаружили погибшую женщину. Также были зафиксированы обстрелы в Клугино-Башкировке и Циркунах.