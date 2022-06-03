За сутки на Донбассе отбито пять атак врага: в Генштабе рассказали, где идут боевые действия

За минувшие сутки украинские войска отразили пять атак оккупационных войск, уничтожив пять танков, три артиллерийских системы и две боевые бронированные машины. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили три беспилотника типа "Орлан-10". Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Отмечается, что на Северодонецком направлении российские захватчики продолжают обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк, Боровское, Устиновка и Лисичанск.

Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары вблизи поселка Мирная Долина. Кроме того, в районе поселков Метелкино и Белогоровка противник пытался вести штурмовые действия, но понес потери и отошел на предыдущие позиции. В центральной части Северодонецка продолжаются бои.

На Бахмутском направлении враг производит обстрелы в районах населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк, Золотое, Камышеваха, Николаевка, Берестовое, Белогоровка и Врубовка. Вблизи последнего оккупанты вели безуспешные штурмовые действия.

Силами штурмовой и армейской авиации оккупанты нанесли авиаудары по инфраструктуре недалеко от населенных пунктов Возрождение, Роты, Новолуганское и Доломитное Донецкой области.

"На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий враг не проводил. Обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменка, Веселое, Марьинка, Новомихайловка, Авдеевка, Пески, Золотая Нива", - говорится также в сообщении.

Силами отдельных подразделений и диверсионно-разведывательных групп противник пытался вступать в боевые столкновения и вести штурмовые действия вблизи Красногоровки и Полтавки, но успеха не имел и отошел на прежние позиции.

В Славянском направлении враг концентрируется, в частности, на инженерном оборудовании позиций. Обстрелы гражданской инфраструктуры фиксировались в районах сел Дубравное, Курулька, Вернополье и Красная Поляна.

"Вблизи Довгенького враг нанес авиаудары силами армейской авиации. Проводил штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Долина, успеха не имел, после нанесенных подразделениями Сил обороны потерь отошел", - сообщили также в Генштабе.

На Лиманском же направлении российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Яровая, Щурово, Старый Караван и Райгородок, а также проводили штурмовые действия вблизи села Студенок на границе Харьковской области с Донецкой, там боевые действия продолжаются.

На Южнобугском направлении в течение суток враг применил минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Кавказ, Лепетиха, Дмитровка, Осокоровка, Благодатное, Степная Долина.

На отдельных участках Криворожского направления россияне активизировали ведение воздушной разведки и пытались провести штурмовые действия, но получили отпор и отошли на ранее занятые позиции.

На Северском направлении противник активных действий не проводил, но нанес ракетный удар по объектам гражданской инфраструктуры в районе пограничного села Гудово Сумской области. Также в Сумской области враг обстрелял районы населенных пунктов Бачевск, Ходино и Славгород.

"На Харьковском направлении противник враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Башкировка (очевидно, Клугино-Башкировка – Delo.ua), Моспино (очевидно, Мосьпаново – Delo.ua), Русская Лозовая, Печенеги и Михайловка, нанес авиационных ударов вблизи Нового", – сообщили в Генштабе.