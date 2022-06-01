Российские войска обстреляли Гуляйполе и Камышеваху Запорожской области (ФОТО)

Вечером 31 мая российские войска обстреляли поселок Камышеваха неподалеку от Запорожья, сообщает областная военная администрация. Отмечается, что на частные дома и гражданскую инфраструктуру поселка с 18 до 20 часов "российские снаряды сыпались без остановки".

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"Местным жителям, которые еще не успели выехать в более безопасные места, пришлось больше двух часов прятаться в подвалах, чтобы уберечься от вражеских обстрелов. К счастью, жертв и раненых не обнаружено. Жители Камышевахи, обученные подлой тактикой оккупанта обстреливать дома мирного населения, направились в укрытие", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ОВА, в результате прицельным огнем вражеские войска разбили жилые дома, приусадебные участки, частный транспорт и технику.

Кроме того, как сообщает Главное управление полиции в Запорожской области, 1 июня поступило несколько сообщений о последствиях обстрелов домов мирного населения в городе Гуляйполе.

Полицейские задокументировали около десяти разрушенных домов. Во всех домах выбиты окна и двери, повреждены крыши, иссечены стены. У многих людей разрушены дворы и хозяйственные постройки на придомовой территории. Информации о травмированных лицах не поступало.

Полицейские передали собранные материалы в управление Службы безопасности Украины в Запорожской области для решения вопроса об открытии уголовного производства по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Фото: ГУ ЧП в Запорожской области

Отметим, что 30 мая запорожская полиция также сообщала об обстреле накануне Гуляйполя. Кроме жилых домов, тогда было повреждено около десятка продовольственных магазинов, дом молитвы и почтовое отделение - около 50 объектов. До этого об обстреле Гуляйполя с десятками пострадавших домов сообщалось всего двумя днями ранее.