В Гуляйполе от обстрелов российских войск 26 мая пострадали десятки домов (ФОТО)

В результате артиллерийских обстрелов Гуляйполя со стороны российских войск 26 мая в городе пострадали десятки домов. В то же время, как сообщает Запорожская областная военная администрация, информации о пострадавших нет.

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Так, в частных домах мирных жителей выбиты окна и двери, повреждено шиферное покрытие на крышах, разрушена придомовая территория, гаражи и другие хозяйственные здания.

Также значительные повреждения получила территория одного из частных предприятий: повреждены складские и ангарские помещения, осколками иссечены стены и стоящие на территории производства автомобили.

Полиция задокументировала последствия обстрелов и передала материалы в областное управление Службы безопасности Украины для решения вопроса об открытии уголовного производства по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Фото: Запорожская ОВА Фото: Запорожская ОВА Фото: Запорожская ОВА Фото: Запорожская ОВА Фото: Запорожская ОВА Фото: Запорожская ОВА Фото: Запорожская ОВА

Напомним, что Гуляйполе и соседний город Орехов уже более двух месяцев находятся у линии фронта с российскими оккупационными войсками, которые наносят по ним ракетные и авиаудары.