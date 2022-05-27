РФ хотят ввести в Запорожской и Херсонской областях российские автомобильные номера

Также захватчики обещают разработать систему субсидий для фермеров, создать новую систему налогов, снабжение продукцией и сырьем.

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Российские оккупанты заявили о намерении ввести в Запорожской и Херсонской областях российские автомобильные номера. Об этом сообщается в Telegram-канале Запорожской областной военной администрации.

"На своих пропагандистских ресурсах захватчики обещают разработать систему субсидий для фермеров, создать новую систему налогов, снабжение продукцией и сырьем, а также сообщают, что Запорожская и Херсонская области перейдут на российские автомобильные номера", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что крымские инженеры подключили Бердянск к трем российским радиостанциям. Кроме этого, в эфире радио "Крым" каждый час рассказывают новости оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, которые пропагандисты называют "освобожденными".

При этом в связи с захватом отделений Сбербанка в Бердянске начали распространяться слухи, что другие украинские банки будут работать в городе только до 1 июня. Однако руководство финучреждений заверило, что отделения будут продолжать свою работу, пока будет такая возможность.

Напомним, что ВОЗ приняла резолюцию с осуждением России из-за ее действий в Украине.