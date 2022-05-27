ВОЗ приняла резолюцию с осуждением России из-за ее действий в Украине

Всемирная организация здравоохранения приняла резолюцию с осуждением России. В ней говорится, что действия РФ привели к чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения Украины.

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Об этом сообщает Politico.

В документе звучит призыв к стране-агрессору РФ немедленно прекратить все нападения на больницы и другие учреждения здравоохранения в Украине, а также обеспечить защиту медицинского персонала, больных и раненых в соответствии с Женевскими конвенциями.

Документ поддержали 88 стран. Против резолюции проголосовал Китай, сама страна-агрессор Россия, а также Алжир, Беларусь, Бурунди, Эритрея, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа и Сирия. Сербия и Венгрия не голосовали.

Делегация страны-агрессора России назвала резолюцию "политизированной" и вместе с Сирией предложила альтернативный документ. Его поддержали только 15 стран. Документ был отклонен.

Отметим, в Украине с начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации было уничтожено 570 учреждений здравоохранения, а также полностью разрушено 101 больницу.