ВООЗ ухвалила резолюцію із засудженням Росії через її дії в Україні

Всесвітня організація охорони здоров'я ухвалила резолюцію із засудженням Росії. У ній йдеться про те, що дії РФ призвели до надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я України.

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Про цеповідомляє Politico.

У документі звучить заклик до країни-агресора РФ негайно припинити всі напади на лікарні та інші заклади охорони здоров'я в Україні, а також забезпечити захист медичного персоналу, хворих та поранених відповідно до Женевських конвенцій.

Документ підтримали 88 країн. Проти резолюції проголосував Китай, сама країна-агресор Росія, а також Алжир, Білорусь, Бурунді, Еритрея, КНДР, Куба, Лаос, Малі, Нікарагуа та Сирія. Сербія та Угорщина не голосували.

Делегація країни-агресора Росії назвала резолюцію "політизованою" та разом із Сирією запропонувала альтернативний документ. Його підтримали лише 15 країн. Документ було відхилено.

Зазначимо, в Україні з початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації було знищено 570 закладів охорони здоров'я, а також повністю зруйновано 101 лікарню.