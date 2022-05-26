Російські окупанти вивезли з Маріуполя унікальне медичне обладнання

Російські окупанти вкрали в маріупольській лікарні унікальне обладнання та вивезли його до тимчасово окупованого Донецька.

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Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"До Донецька до хірургічного відділення клініки Калініна завезли чергову партію хірургічного обладнання, викраденого з маріупольської лікарні №1. Цього разу для анестезії. Обладнання унікальне і було придбано Маріуполем у 2021 році за кілька мільйонів гривень", - зазначає він.

За словами Андрющенка, воно було у подарунковій обгортці путінської партії "Єдина Росія".

"Що тут скажеш - Донецьк повинен дякувати платникам податків Маріуполя за значне поліпшення медичного сервісу", - додав Андрющенко.

Зазначимо, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в результаті російської агресії за три місяці війни в Маріуполі загинули вже щонайменше 22 тисячі людей.

Зазначимо, що в Маріуполі вода розмиває могили у дворах житлових будинків, що може призвести до епідемічної проблеми. У зв'язку з цим місцеві жителі облаштовують імпровізовані колодязі, де можуть знайти воду, проте вона непридатна для вживання.