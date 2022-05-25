В Мариуполе погибли по меньшей мере 22 тысячи человек, - советник мэра

В результате российской агрессии за три месяца войны в Мариуполе погибли уже по меньшей мере 22 тысячи человек.

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Об этом в комментарии CNN заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь теперь стал городом призраком", - сказал он.

По его словам, цифра в 22 тысячи человек основана на многочисленных контактах, которые он и другие чиновники мэрии продолжают поддерживать с официальными лицами, находящимися в городе.

В то же время Андрющенко считает, что фактическая цифра может быть намного выше.

Он также сообщил, что процесс перезахоронения погибших осложнился, поскольку россияне настаивают на том, чтобы извлеченные тела были доставлены в морг, и что лицо, желающее унести тело, должно согласиться записать видео, на котором должно сказать, что умершего убили украинские военные.

Андрющенко отметил, что Мариуполь сейчас вернулся в средневековье.

"В городе абсолютно темно. Единственный свет - от российских войск и российских патрулей. Повсюду запах смерти и запах огня", - заявил он.

Советник мэра сказал, что город охвачен гуманитарной катастрофой и имеет очень мало контактов с внешним миром.

По его словам, жители не могут свободно передвигаться: для любого перемещения по городу требуются специальные пропуска, а система фильтрации не позволяет им полностью покинуть город.

Отметим, в Мариуполе вода размывает могилы во дворах жилых домов, что может привести к эпидемической проблеме. В связи с этим местные жители обустраивают импровизированные колодцы, где могут найти воду, однако она непригодна для употребления.