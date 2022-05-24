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В подвале одной из многоэтажек Мариуполя обнаружили около 200 тел погибших, - советник мэра
В Мариуполе при разборе завалов в подвале одной из многоэтажек обнаружили около 200 тел погибших с высокой степенью разложения.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.
"При разборе завалов многоэтажки в районе пригородной АЗС-2 по пр. Мира в подвале нашли около 200 тел погибших под завалами с высокой степенью разложения. Из-за отказа местных собирать и упаковывать тела погибших, МЧС России покинуло место работ. Тела погибших остались на месте, из-за частично разобранных завалов вонь слышно почти во всем квартале", - говорится в сообщении.
Андрющенко отметил, что из-за введения работы по захоронению и эксгумации так называемой государственной корпорации "ритуал" из Донецка процесс перезахоронения со дворов многоэтажек фактически остановлен.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По его словам, город превратился в сплошное кладбище.
"Для "официального" бесплатного перезахоронения нужно дождаться очереди, самостоятельно привезти тело погибшего в "морг", сказав, что тело погибшего только найдено или согласится на запись видео, где заявитель скажет, что убит именно украинской армией. Из-за таких условий в импровизированном морге возле "Метро" на улице сложено в пакетах большое количество трупов", - добавил он.
Напомним, в оккупированном Мариуполе вода размывает могилы во дворах жилых домов, что может привести к эпидемической проблеме. Оккупационные власти пытаются подключить дома к водоснабжению, но она непригодна для употребления.
В частности, жители Мариуполя из-за отсутствия водоснабжения в результате военной агрессии российской армии обустраивают в городе импровизированные колодцы, где могут найти воду, однако она непригодна для употребления.