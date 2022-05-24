У підвалі однієї з багатоповерхівок Маріуполя виявили близько 200 тіл загиблих, - радник мера

У Маріуполі при розборі завалів в підвалі однієї з багатоповерхівок знайшли близько 200 тіл загиблих з високим ступенем розкладання.

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Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

"При розборі завалів багатоповерхівки в районі приміської АЗС-2 по пр. Миру в підвалі знайшли близько 200 тіл загиблих під завалами з високим ступенем розкладання. Через відмову місцевих збирати та упаковувати тіла загиблих, МНС Росії залишило місце робіт. Тіла загиблих залишились на місці, через частково розібрані завали сморід чутно майже у всьому кварталі", - йдеться у повідомленні.

Андрющенко наголосив, що через запровадження роботи з поховання та ексгумації так званої державної корпорації "ритуал" з Донецька, процес перепоховання з дворів багатоповерхівок фактично зупинено.

За його словами, місто перетворилось на суцільне кладовище.

"Для "офіційного" безкоштовного перепоховання треба дочекатись черги, самостійно привезти тіло загиблого в "морг", видавши, що тіло загиблого тільки знайдено або погодитися на запис відео, де заявник скаже, що вбитий саме українською армією. Через такі умови в імпровізованому моргу біля "Метро" на вулиці складено в пакетах велику кількість трупів", - додав він.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі вода розмиває могили у дворах житлових будинків, що може призвести до епідемічної проблеми. Окупаційна влада намагається під’єднати будинки до водопостачання, але вода є непридатною для вживання.

Зокрема, жителі Маріуполя через відсутність водопостачання внаслідок військової агресії російської армії облаштовують у місті імпровізовані колодязі, де можуть знайти воду, проте вона непридатна для вживання.