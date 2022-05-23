"Вода не питна, але іншої немає": у Маріуполі місцеві мешканці облаштовують імпровізовані колодязі (ФОТО)

Жителі Маріуполя через відсутність водопостачання внаслідок військової агресії російської армії облаштовують у місті імпровізовані колодязі, де можуть знайти воду, проте вона непридатна для вживання.

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Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Поки окупанти продовжують експерименти з водопостачанням, маріупольці облаштовують імпровізовані колодязі скрізь, де можуть знайти воду. Якість води не викликає сумнівів - вона не питна, але іншої немає", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, один з таких колодязів облаштований у Театральному сквері біля Драматичного театру.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі вода розмиває могили у дворах житлових будинків, що може призвести до епідемічної проблеми. Окупаційна влада намагається під’єднати будинки до водопостачання, але вода є непридатною для вживання.

Також у місті недостатньо їжі, немає питної води, енергопостачання, умов для лікування людей та ліків. А до цього додається інша дуже важлива складова, яка вже має ознаки великої проблеми - епідемічна та інфекційна.