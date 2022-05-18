У Маріуполі вода розмиває могили у дворах, тисячі людей можуть померти від інфекційних хвороб, - мер

В окупованому Маріуполі вода розмиває могили у дворах житлових будинків, що може призвести до епідемічної проблеми.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив мер Маріуполі Вадим Бойченко під час брифінгу у Медіацентрі Україна.

За його словами, окупаційна влада намагається під’єднати будинки до водопостачання, але вода є непридатною для вживання.

"Сьогодні у Маріуполі окупаційна влада намагається під’єднати будинки до водопостачання, не розуміючи, що це цілісна система, яка має працювати з водовідведенням. І ця вода пішла річкою по нашому місту. На жаль, вона наробила тільки лиха. Тому що в хаотичному порядку і наші мешканці, і терористична організація "ДНР" ховали вбитих наших людей, і вода розмивала ці могили. І на жаль, це теж є складовою цієї епідемічної проблеми", - сказав Бойченко.

Також він нагадав, що у місті недостатньо їжі, немає питної води, енергопостачання, умов для лікування людей та ліків. А до цього додається інша дуже важлива складова, яка вже має ознаки великої проблеми - епідемічна та інфекційна.

"Ми вже стоїмо на порозі літа, яке потребує більше води. А до цього ще додається водовідведення, те, що не працює каналізація. І ми маємо розуміти, що у Маріуполі залишається більш як 100 тисяч населення, і це є проблемою… Вже і ООН зробила такі висновки, що тут можуть бути і спалахи холери, і дизентерії, й інших інфекційних захворювань, і це, на жаль, може забрати тисячі життів", - сказав Бойченко.

Нагадаємо, у ВООЗ попередили про потенційний спалах холери на тимчасово захоплених територіях. Особливо це стосується Маріуполя, в якому пошкоджено багато комунікацій.

Зокрема, за словами уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової, у Маріуполі через поширення інфекційних захворювань загрожує смертельна небезпека майже 100 тисячам місцевим мешканцям.