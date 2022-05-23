"Вода не питьевая, но другой нет": в Мариуполе местные жители обустраивают импровизированные колодцы (ФОТО)

Жители Мариуполя из-за отсутствия водоснабжения в результате военной агрессии российской армии обустраивают в городе импровизированные колодцы, где могут найти воду, однако она непригодна для употребления.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Пока оккупанты продолжают эксперименты с водоснабжением, мариупольцы обустраивают импровизированные колодцы везде, где могут найти воду. Качество воды не вызывает сомнений – она не питьевая, но другой нет", - говорится в сообщении.

В частности, один из таких колодцев обустроен в Театральном сквере возле Драматического театра.

Напомним, в оккупированном Мариуполе вода размывает могилы во дворах жилых домов, что может привести к эпидемической проблеме. Оккупационные власти пытаются подсоединить дома к водоснабжению, но вода непригодна для употребления.

Также в городе недостаточно пищи, нет питьевой воды, энергоснабжения, условий лечения людей и лекарств. А к этому прилагается другая очень важная составляющая, уже имеющая признаки большой проблемы - эпидемическая и инфекционная.