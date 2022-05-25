В Мариуполе оккупанты требуют с местных деньги за разрешение перезахоронить людей, - советник мэра

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе требуют с местных деньги за разрешение перезахоронить людей.

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Об этом рассказал советник городского головы Петр Андрющенко в эфире телеканала "Рада".

"Ввели оккупантскую "контору", которая этим всем руководит. Начала собирать деньги с людей отдельно за перезахоронение. А если не хочешь платить деньги, то предлагают: давай мы снимем видео, где выйдем на могилу, подлежащую эксгумации, и ты расскажешь, что это сделала украинская армия", – отметил Андрющенко.

Напомним, в Мариуполе по состоянию на 15 мая происходит нетипичный для мирной жизни уровень смертности. Многие люди среднего возраста умирают в результате нервных срывов, отсутствия медсервиса и антисанитарии.

Также в городе вода размывает могилы во дворах жилых домов, что может привести к эпидемической проблеме. В связи с этим местные жители обустраивают импровизированные колодцы, где могут найти воду, однако она непригодна для употребления.