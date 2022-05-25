У Маріуполі окупанти вимагають з місцевих гроші за дозвіл перепоховати людей, - радник мера

Російські загарбники у тимчасово окупованому Маріуполі вимагають з місцевих гроші за дозвіл перепоховати людей.

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Про це розповів радник міського голови Петро Андрющенко в ефірі телеканалу "Рада".

"Ввели окупантську "контору", яка цим всім керує. Почала збирати гроші з людей окремо за перепоховання. А як не хочеш сплачувати гроші, то пропонують: давай ми знімемо відео, де вийдемо на могилу, яка підлягає ексгумації, і ти розповіси, що це зробила українська армія", - зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, у Маріуполі, станом на 15 травня, відбувається нетиповий для мирного життя рівень смертності. Багато людей середнього віку помирає внаслідок нервових зривів, відсутності медсервісу та антисанітарії.

Також у місті вода розмиває могили у дворах житлових будинків, що може призвести до епідемічної проблеми. У зв'язку з цим місцеві мешканці облаштовують імпровізовані колодязі, де можуть знайти воду, проте вона непридатна для вживання.