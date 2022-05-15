Нервные срывы, нехватка лекарств и антисанитария: в Мариуполе наблюдается значительный всплеск смертности

В Мариуполе наблюдается нетипичный для мирной жизни уровень смертности. Многие люди среднего возраста умирают в результате нервных срывов, отсутствия медсервиса и антисанитарии.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариупольцы сообщают о нетипичном для мирной жизни уровне смертности. Многие люди среднего возраста умирают. Уровень смертности такой, что на месте эксгумированных могил во дворах сразу появляется новая", - говорится в сообщении.

По его словам, люди погибают в результате нервных срывов, отсутствия медицинского сервиса и антисанитарии.

"Грустный поток смерти не спадает. Люди гибнут не от обстрелов, а последствий оккупации. Нервные срывы, отсутствие медицинского сервиса, антисанитария и уничтоженный иммунитет из-за голода - четыре всадника Апокалипсиса в Мариуполе", - подчеркнул он.

Напомним, мэр Мариуполя Вадим Бойченко прогнозирует, что до конца года в оккупированном городе от болезней и невыносимых условий может умереть более 10 тысяч человек. Сейчас в городе находится 150-170 тысяч человек.

В то же время, 14 мая российские военные пропустили колонну автомобилей с украинцами, которые несколько дней ожидали эвакуации из оккупированного Мариуполя в Запорожье.