Ждали несколько дней: россияне пропустили колонну автомобилей с украинцами из Мариуполя (ФОТО)

Российские военные пропустили колонну автомобилей с украинцами, которые несколько дней ожидали эвакуации из оккупированного Мариуполя в Запорожье.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Огромную колонну автомобилей с мариупольцами (от 500 до 1000 автомобилей), ожидавших пропуска более трех дней, наконец-то пропустили в Запорожье. Наконец, ждем наших родных мариупольцев дома", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 мая с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе удалось эвакуировать всех женщин, детей и пожилых людей. Однако на территории завода остаются украинские военные, среди которых много раненых.

Украинское правительство 13 мая предложило РФ новый формат обмена российских пленных на украинских защитников, которые сейчас находятся в "Азовстале". Но на данный момент есть большие трудности в переговорах с Россией насчет эвакуации.