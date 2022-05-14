- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Ждали несколько дней: россияне пропустили колонну автомобилей с украинцами из Мариуполя (ФОТО)
Российские военные пропустили колонну автомобилей с украинцами, которые несколько дней ожидали эвакуации из оккупированного Мариуполя в Запорожье.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Огромную колонну автомобилей с мариупольцами (от 500 до 1000 автомобилей), ожидавших пропуска более трех дней, наконец-то пропустили в Запорожье. Наконец, ждем наших родных мариупольцев дома", - говорится в сообщении.
Напомним, 7 мая с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе удалось эвакуировать всех женщин, детей и пожилых людей. Однако на территории завода остаются украинские военные, среди которых много раненых.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Украинское правительство 13 мая предложило РФ новый формат обмена российских пленных на украинских защитников, которые сейчас находятся в "Азовстале". Но на данный момент есть большие трудности в переговорах с Россией насчет эвакуации.