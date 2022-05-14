Чекали кілька днів: росіяни пропустили колону автомобілів з українцями з Маріуполя (ФОТО)

Російські військові пропустили колону автомобілів з українцями, які кілька днів очікували евакуації з окупованого Маріуполя до Запоріжжя.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Величезну колону автівок з маріупольцями (від 500 до 1000 автівок), що очікували пропуску понад три дні, нарешті пропустили до Запоріжжя. Нарешті, чекаємо наших рідних маріупольців вдома", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 травня з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі вдалося евакуювати всіх жінок, дітей та людей похилого віку. Проте на території заводу залишаються українські військові, серед яких багато поранених.

Український уряд 13 травня запропонував РФ новий формат обміну російських полонених на українських захисників, які зараз перебувають в "Азовсталі". Але наразі є великі труднощі у переговорах з Росією щодо евакуації.