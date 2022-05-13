"Результат може не задовольнити всіх": Верещук розповіла про складність переговорів з РФ щодо "Азовсталі"

Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголошує на складності переговорів з Росією щодо евакуації представників українських силових структур, що залишаються на території оточеного окупаційними військами металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі Донецької області. Про це вона написала у виттям Telegram-каналі.

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"Серце країни зараз – це Азовсталь. Крім азовців, там наші ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, бійці СБУ, поліцейські та тероборона. Поділяю тривогу та хвилювання близьких за долю захисників фортеці. Війна – це кров і сльози. На війні чудес не буває. Є суворі реалії. Тому працює тільки тверезий та прагматичний підхід", - зазначила міністр.

Водночас чиновниця закликала не перебільшувати вплив світових лідерів, оскільки якби цей вплив був належним, то в Україні не було б війни.

"Є наказ президента – зробити все можливе та неможливе, щоб витягнути наших звідти. Команда працює. Перемовини з ворогом дуже складні. Результат може не задовольнити всіх. Але наше завдання витягнути наших хлопців. Усіх. Живими. Дасть Бог, усіх врятуємо", - написала вона.

Нагадаємо, що 12 травня Верещук уточнила, що переговори ведуться щодо евакуації тяжко поранених бійців з "Азовсталі" саме в обмін на полонених росіян, і закликала публічних спікерів не коментувати цю тему.

Міністр пояснила, що на даному етапі ведуться переговори лише про 38 тяжко поранених (лежачих) бійців, і лише потім вони будуть проводитися щодо інших людей, які залишаються на території меткомбінату, а інформація про переговори щодо обміну 500-600 осіб не відповідає дійсності.